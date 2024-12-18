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Тюменский школьник стал фигурантом дела о покушении на теракт из-за матери друга

Baza: в Тюмени подростки пытались устроить теракт, но испугались и убежали

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Shutterstock

В Тюмени школьник стал фигурантом дела о покушении на теракт из-за матери своего друга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, в конце ноября 14-летний восьмиклассник предложил своему 13-летнему другу из седьмого класса выполнить задание от неизвестного, которое он получил в мессенджере. Оно заключалось в поджоге релейного шкафа на железной дороге — младший мальчик согласился.

Школьники взяли уайт-спирит, железный лом и отправились к релейному шкафу на станции Войновка в Ленинском районе 30 ноября. Однако по пути они увидели незнакомца, испугались, что их заметят, и убежали.

Позже о произошедшем узнала мать 13-летнего мальчика. Она отправилась в полицию и рассказала обо всем. Следователи провели проверку и 16 декабря возбудили в отношении старшего школьника уголовное дело по статье о покушении на теракт. Подростка задержали и допросили, ему планируют избрать меру пресечения.

Отмечается, что не достигший возраста уголовной ответственности сын женщины избежал аналогичной участи.

Ранее в Смоленской области трое подростков поджигали релейные шкафы по заданию кураторов.

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