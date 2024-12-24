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Власти Пакистана пригласили россиян отдохнуть на курорте Скарду

Министр энергетики Пакистана Легари пригласил россиян на курорт Скарду
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Shutterstock

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари пригласил россиян отдохнуть на курорте Скарду на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российским туристам стоит рассмотреть новые направления для отдыха, особенно зимой, с учетом ситуации с авиасообщением и финансовых возможностей.

«Пакистан — это рай. Пакистан также открыл сейчас одно из своих самых красивых туристических направлений — Скарду, которое находится в северных районах, где расположены Гималайские горы. У нас есть международное авиасообщение туда», — поделился Легари.

Министр уточнил, что в Пакистане много других интересных для туристов мест — береговые линии, пустыни с большим количеством природных красот.

До этого в АТОР сообщали, что Израиль посетили 67 тысяч россиян в 2024 году, и число туристов может значительно увеличиться в 2025 году.

Как сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин, Эйлат пришел в полную туристическую форму: отели, принимающие только беженцев в последнее время, снова открыты для туристов, а также появились новые отели. Номерной фонд курорта, по ее словам, составляет более 11,5 тыс. номеров.

Ранее было названо число зарубежных поездок россиян в 2024 году.

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