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Одна из стран на Ближнем Востоке захотела вернуть себе туристов из России

АТОР: израильский курорт снова хочет принимать туристов из России
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Hannah Mckay/Reuters

Израиль посетили 67 тысяч россиян в 2024 году, и число туристов может значительно увеличиться в 2025 году, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) по итогам прошедшей в России пресс-конференции посольства Израиля и минтуризма этой страны.

На мероприятии обсудили перспективы возобновления рейсов из Москвы в курортный город Эйлат и запуск электронного разрешения на въезд в Израиль с 1 января.

Как сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин, Эйлат пришел в полную туристическую форму: отели, принимающие только беженцев в последнее время, снова открыты для туристов, а также появились новые отели. Номерной фонд курорта, по ее словам, составляет более 11,5 тыс. номеров.

На этой неделе вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил, что после крушения нефтяных танкеров в Черном море бронирования летних путевок в Анапу снизилось примерно на 30%. Он также добавил, что новогодние и рождественские туры пока никто из туристов не отменял.

Ранее было названо число зарубежных поездок россиян в 2024 году.

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