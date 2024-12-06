Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Лазарева заявила о мечте вернуться в Россию

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что мечтает о возвращении в Россию

close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила о желании вернуться в Россию. Об этом она рассказала своей коллеге Фариде Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«Конечно, я не исключаю, что я туда [в Россию] вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — отметила Лазарева.

Она признала, что сталкивается с трудностями в жизни за границей и с процессом ассимиляции.

Тем не менее телеведущая также заявила, что существует возможность, при которой она не сможет вернуться на родину. В этом контексте она упомянула, что в России против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма.

Прокуратура Москвы 26 ноября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Лазаревой. Ей утвердили обвинения по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В отношении Лазаревой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что дело Лазаревой о пропаганде терроризма рассмотрят заочно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами