Татьяна Лазарева заявила о мечте вернуться в Россию

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила о желании вернуться в Россию. Об этом она рассказала своей коллеге Фариде Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«Конечно, я не исключаю, что я туда [в Россию] вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — отметила Лазарева.

Она признала, что сталкивается с трудностями в жизни за границей и с процессом ассимиляции.

Тем не менее телеведущая также заявила, что существует возможность, при которой она не сможет вернуться на родину. В этом контексте она упомянула, что в России против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма.

Прокуратура Москвы 26 ноября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Лазаревой. Ей утвердили обвинения по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В отношении Лазаревой заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что дело Лазаревой о пропаганде терроризма рассмотрят заочно.