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ФСБ задержала сотрудника предприятия за передачу Киеву сведений о ВПК

Задержанный за госизмену сотрудник предприятия передавал Украине данные о ВПК
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ФСБ РФ

Задержанный за госизмену сотрудник режимного предприятия заявил, что передал украинским спецслужбам фотографии изделия современной разработки в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В ходе опроса задержанный рассказал, что полгода назад некий Алексей из Украины предложил ему передать сведения о подразделениях Вооруженных сил РФ за вознаграждение. По его словам, были переданы координаты военных объектов и фотографии изделия разработки ВПК.

В отношении сотрудника предприятия возбуждено уголовное дело о госизмене.

До этого челябинский областной суд приговорил майора полиции в отставке к 16 годам колонии за госизмену.

Бывший полицейский принадлежал к террористической организации, деятельность которой координировалась главным управлением разведки Министерства обороны и службой безопасности Украины (СБУ). Следствие установило, что мужчина устроил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.

Ранее появились кадры допроса осужденного по подозрению в помощи СБУ крымчанина.

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