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Появились кадры допроса осужденного по подозрению в помощи СБУ крымчанина

ФСБ показала кадры допроса осужденного на 16 лет за госизмену жителя Керчи

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму распространило видеоролик, на котором показан допрос и суд над жителем Керчи, осужденного на 16 лет по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принял решение отправлять информацию (в чат-бот СБУ — «Газета.Ru») о том, что видел технику в районе (Крымского — «Газета.Ru») моста и в районе Керчи. Отправлял, что видел. Это были грузовые автомобили, изредка боевая техника — танки, БМП или БМД, где-то были пушки», — рассказал мужчина на допросе.

Осужденный добавил, что после передачи информации общение с украинскими спецслужбами перешло в мессенджер Signal. Там кураторы задавали ему уточняющие вопросы.

Накануне суд в Крыму приговорил мужчину к лишению свободы. По версии следствия, в 2023 году житель Керчи собирал координаты местонахождения служащих и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ и Росгвардии, которые в тот момент находились на территории Крыма. Помимо этого, россиянин собирал данные о том, где находились пограничные сторожевые корабли и катера.

Ранее россиянина осудили на 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины.

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