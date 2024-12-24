Врач заявила об опасности даже однократного переедания в Новый год

Даже однократное переедание в новогодние праздники может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом РИА Новости рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она отметила, что традиционный новогодний стол излишне богат жирными, солеными и сладкими блюдами. Кроме того, новогодние блюда, как правило, приготавливаются в чрезмерных количествах. Врач подчеркнула, что даже однократное переедание может привести к плохому самочувствию, нарушению функции органов желудочно-кишечного тракта или к обострению хронических заболеваний, что требует незамедлительного обращения к специалисту.

Диетолог уточнила, что полностью отказываться от праздничного угощения не следует, но необходимо соблюдать меру.

23 декабря врач-стоматолог Виктор Любимцев дал советы, как в Новый год защитить зубы от мандаринов.

В тот же день врач-диетолог Евгений Арзамасцев напомнил, что новогодние салаты можно безопасно хранить только полдня.

Ранее сообщалось, что праздничное настроение ощущают лишь треть россиян.