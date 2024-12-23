Суд избрал меру пресечения экс-замминистра Грибову по делу о хищении

Суд на два месяца отправил в СИЗО экс-замминистра просвещения Грибова

Тверской районный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра просвещения России Денису Грибову по делу о растрате 54 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, Грибова приговорили к заключению под стражу на два месяца. Он был задержан 21 декабря в Москве.

По версии следствия, Грибов, совместно с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Для прикрытия мошенничества была подготовлена фиктивная отчетная документация. В результате хищения бюджетных средств, сумма которого превышает 54 миллиона рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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