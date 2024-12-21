В Москве задержали бывшего замминистра просвещения

В Москве задержали экс-замминистра просвещения по обвинению в хищении ₽54 млн

В Москве силовики задержали бывшего заместителя министра просвещения РФ, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Мужчину, имя которого пока не раскрывается, подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-замминистра, совместно с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Для прикрытия мошенничества была подготовлена фиктивная отчетная документация. В результате хищения бюджетных средств, сумма которого превышает 54 миллиона рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Трое других участников преступной группы ранее были задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экс-замминистра, скрывавшегося за границей, задержали по прилете в Москву. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности и соучастники.

В октябре сообщалось, что Мосгорсуд пересмотрел наказание для бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой по делу о хищении 50 миллионов рублей. Ей заменили реальный срок на условный.

Суд вынес ей обвинительный приговор за хищение средств, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и были необходимы для реализации федерального проекта «Учитель года».

Ранее суд арестовал недвижимость по делу замглавы «Роскосмоса».