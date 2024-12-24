Турэксперт рассказала, что учесть при планировании новогоднего путешествия с детьми

Турэксперт Градова: анимация должна быть в отеле для отдыха с детьми

При организации семейного отдыха с детьми на новогодние праздники важно учитывать их предпочтения. Об этом рассказала эксперт по туризму, генеральный директор «Baikal Residence» Оксана Градова, передает Pravda.Ru.

Так, например, для активных детей в отеле должна быть анимация. Помимо этого, эксперт советует заранее узнать о наличии детского меню и трансфера.

«И если говорить об анимации в отеле, это достаточно такой сложный процесс. И действительно нужно такое понимание, какая программа необходима для ребенка, и учитывать обязательно территорию отеля, есть ли там место для прогулок. Потому что иногда на картинке бывает одно, а по факту всё совершенно другое», — подчеркнула Градова.

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди», глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев до этого рассказал «Газете.Ru», что в России сохраняется тенденция на отдых внутри страны, однако в этом году стоимость поездки на новогодние праздники выросла в среднем на 15%. К середине декабря туры в популярные для отдыха места уже раскуплены, однако возможность отдохнуть бюджетно еще существует, считает он.

Ранее были названы пять выгодных направлений для новогоднего отдыха.