Названы пять выгодных направлений для новогоднего отдыха

Для выгодного новогоднего отдыха рекомендуется обратить внимание на направления, стоимость отдыха в которых меньше зависит от колебаний курса валют — путешествия по России и ближнее зарубежье. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса YouTravel.me.

«Обратите внимание на нестандартные форматы, стоимость на них может быть значительно ниже. Например, конно-санный тур в Уральских горах станет незабываемым приключением. Путешественники смогут насладиться заснеженными лесами, чистым воздухом и традиционным уральским гостеприимством, а также освоить езду на санях. Такие туры обычно длятся от трех до пяти дней, а стоимость начинается от 28 000 рублей с человека», — рекомендовали они.

Отдых на Кавказе в Новый год 2025 продолжает оставаться одним из самых популярных и выгодных направлений. Трехдневный тур по достопримечательностям Дагестана, таким как Гуниб, Гамсутль, Чох и Салтинский подземный водопад, обойдется всего в 14 000 рублей с человека. Новый год в Северной Осетии познакомит с древними традициями и культурой этого региона. Здесь можно посетить старинные города, крепости и башни, а также узнать больше о богатой истории осетин. Не забудьте попробовать традиционные осетинские пироги — одно из главных блюд местной кухни. Тур по этому направлению начинается от 10 000 рублей с человека.

»Кабардино-Балкария предложит горнолыжные курорты с живописными видами на горы, катание на лыжах и сноуборде, а также термальные источники для расслабления после активного отдыха. Стоимость отдыха в этом регионе начинается от 17 000 рублей. В этом году также популярны комбинированные туры по трем республикам: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестану. За неделю вы сможете посетить самые интересные места, насладиться красотой горных пейзажей и попробовать блюда местной кухни. Стоимость таких туров — около 15 000 рублей», — заявили эксперты.

Грузия также радует бюджетными предложениями для новогодних праздников. Отдых здесь может быть разнообразным и насыщенным. Цены начинаются от 25 000 рублей с человека. В Тбилиси вас ждут уютные улицы, украшенные к праздникам, традиционные грузинские блюда и гастрономические туры. Гудаури — горнолыжный курорт, идеально подходящий для любителей активного отдыха, а в Кахетии — винные туры и спокойный отдых в одном из самых красивых регионов страны.

»Армения предлагает новогодний отдых с культурными экскурсиями и природными красотами. Стоимость туров начинается от 21 000 рублей с человека за 4 дня. Праздничные мероприятия, рождественская ярмарка, армянская кухня и уникальные экскурсии к монастырям Гарни и Гегард создадут незабываемую атмосферу. Озеро Севан зимой — это уединение и наслаждение природой в зимнем окружении», — резюмировали они.

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