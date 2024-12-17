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Россиянам рассказали, как правильно загадывать новогодние желания

Тренер Валиуллова: новогодние желания важно расписывать на бумаге

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Depositphotos

Новогодние желания лучше прописывать на бумаге, начать делать это можно уже сейчас. Об этом kp.ru рассказала мотивационный тренер Олеся Валиуллова.

По ее словам, желание важно правильно сформировать — оно должно быть конкретным и подробным, а также приносить положительные эмоции. Так, например, если хочется купить автомобиль, нужно прописать его цвет, марку и объем двигателя. В этом деле психолог Елена Шлык рекомендует поучиться у детей.

«Они, в отличие от нас, взрослых, живут на своих «хочу». И сильно отличаются от нас своим состоянием. Для них, не зажатых еще программами и установками взросления, без вечных «надо и должен», пока все легко и просто! Они ради своих желаний верят в Деда Мороза, пишут ему письма с детальным описанием подарков. Ждут, верят и радуются, когда получают», — сказала она.

Так, она рекомендует детально представить то, о чем мечтаете, поделиться своей мечтой с близкими, а также визуализировать момент, когда она осуществится. При этом психолог напомнила, что желания должны касаться только нас.

Семейный психолог Ольга Романив до этого напомнила «Газете.Ru», что существует огромное количество способов загадать желание на Новый год: под бой курантов, с мандаринами, виноградом, шампанским и сжиганием записок и прочими магическими атрибутами. Но во всех этих случаях очень важно верить в то, что загаданное обязательно сбудется, подчеркнула она.

Ранее была названа сумма, которую россияне планируют потратить на празднование Нового года.

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