«Инцидент исчерпан»: Малофеев об отзыве фетвы, разрешающей многоженство

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал решение Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России об отзыве фетвы (богословского заключения), позволяющей многоженство. По его мнению, «инцидент полностью исчерпан».

«Выводы, судя по всему, сделаны, и межнациональный мир в России больше не подвергнется провокациям», — подчеркнул Малофеев.

В заявлении ДУМ говорится, что Совет улемов, в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генеральная прокуратура России призвала отменить фетву, разрешающую многоженство среди российских мусульман, а также в связи с реакцией российской общественности, отзывает фетву. Совет отметил, что на то «Божья воля» и подчеркнул, что не видит смысла вступать в полемику.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ РФ из-за ранее выпущенной фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», так как она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее верховному муфтию РФ вручили орден «За заслуги перед Отечеством».