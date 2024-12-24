В Госдуме оценили инициативу ввести запрет на участие детей в рекламе вредной еды

Введение запрета на показ детей в рекламе вредных продуктов не сможет изменить ситуацию с ожирением у подрастающего поколения. Об этом «Москве 24» рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя предложение парламентария Бориса Гладких.

Леонов подчеркнул, что дети, как правило, соблюдают те правила питания, которые есть в его семье. Поэтому, по его словам, изменить ситуацию могут только родители.

«Если ребенок раз в неделю купил себе вредную пищу, это не значит, что он тут же поправится. Но когда родители едят ее с утра до вечера и дают детям, им в случае предрасположенности грозит не только ожирение, но и нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Поэтому самое главное — это правила питания, которые заведены в семье», — сказал депутат.

Вместо запретов на участие детей в такой рекламе он призвал вести пропаганду здорового питания, в том числе среди взрослых.

Ученые из Университета Гранады до этого установили, что повышенные уровни свинца, кадмия и мышьяка связаны с повышенным риском избыточного веса и ожирения у детей.

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