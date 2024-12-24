Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили инициативу ввести запрет на участие детей в рекламе вредной еды

Депутат Леонов не увидел смысла в запрете участия детей в рекламе вредной еды
close
Freepik.com

Введение запрета на показ детей в рекламе вредных продуктов не сможет изменить ситуацию с ожирением у подрастающего поколения. Об этом «Москве 24» рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя предложение парламентария Бориса Гладких.

Леонов подчеркнул, что дети, как правило, соблюдают те правила питания, которые есть в его семье. Поэтому, по его словам, изменить ситуацию могут только родители.

«Если ребенок раз в неделю купил себе вредную пищу, это не значит, что он тут же поправится. Но когда родители едят ее с утра до вечера и дают детям, им в случае предрасположенности грозит не только ожирение, но и нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Поэтому самое главное — это правила питания, которые заведены в семье», — сказал депутат.

Вместо запретов на участие детей в такой рекламе он призвал вести пропаганду здорового питания, в том числе среди взрослых.

Ученые из Университета Гранады до этого установили, что повышенные уровни свинца, кадмия и мышьяка связаны с повышенным риском избыточного веса и ожирения у детей.

Ранее врач рассказала, какой фактор в разы увеличивает риск развития диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами