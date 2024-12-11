Найдена связь между металлами в моче и детским ожирением

Ученые из Университета Гранады установили, что повышенные уровни свинца, кадмия и мышьяка связаны с повышенным риском избыточного веса и ожирения у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Exposure and Health.

В исследовании, проведенном в центрах первичной медико-санитарной помощи и школах провинции, приняли участие дети, отобранные в период с января 2020 года по январь 2022 года. Анкетирование охватило данные о социально-демографических характеристиках, образе жизни, физической активности и питании участников. Также были собраны образцы мочи для анализа концентрации различных металлов.

Результаты показали, что избыток таких токсичных металлов, как свинец, кадмий и мышьяк, был связан с повышенным риском избыточного веса и ожирения у детей. В то же время молибден, хром и кобальт продемонстрировали защитное воздействие на организм.

Эти данные подчеркивают важность минимизации воздействия вредных металлов на организм детей и говорят о необходимости принятия государственной политики, направленной на улучшение экологической ситуации. По мнению ученых, создание здоровой среды важно для профилактики заболеваний, связанных с ожирением, с раннего возраста.

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