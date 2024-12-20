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Врач рассказала, какой фактор в разы увеличивает риск развития диабета

Врач Мокрышева: ожирение в шесть раз увеличивает риск развития диабета
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Shutterstock

Ожирение может в разы увеличивать риск развития сахарного диабета. Об этом kp.ru рассказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева.

Она пояснила, что данный недуг входит в группу наследственных и приобретенных заболеваний, которые связаны с избыточным накоплением жировой ткани в организме. По ее словам, он появляется не из-за возрастных изменений, а из-за нездорового образа жизни.

«Лишний вес увеличивает риск развития сахарного диабета в шесть-семь раз. Если у человека есть родственники, которые имеют сахарный диабет 2-го типа (в основном это старшее поколение), то риск из-за наследственности увеличивается от двух до шести раз», — сказала Мокрышева.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что частое мочеиспускание, сильная жажда и голод могут указывать на наличие сахарного диабета. Кроме того, по ее словам, насторожить должны постоянная усталость, затуманенное зрение и необъяснимая потеря веса. Среди других признаков — затрудненное заживление ран, частые инфекции, а также онемение или покалывание в руках и ногах.

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