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Москва вошла в топ городов с самым дорогим оливье

Челябинск, Казань и Москва стали лидерами по стоимости приготовления оливье
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Челябинск, Казань и Москва возглавили топ российских городов с самой высокой стоимостью приготовления салата оливье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании «Едадил».

Компания изучила средние цены с учетом скидок на ингредиенты для классического рецепта этого салата: вареная колбаса, яйца, картофель, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, зеленый лук, укроп и майонез.

Самым дорогим оливье оказался в Челябинске — 50,27 руб. на порцию для одного человека. В Казани 49,77 руб., а в Москве 49,5 руб. Санкт-Петербург занял десятое место в рейтинге. Себестоимость одной порции салата в Северной столице составила 43,39 руб.

Дешевле всего приготовить оливье можно в Омске — 39,89 руб. с учетом скидки 34%. Среди наиболее доступных городов также оказались Краснодар (40,5 руб.) и Волгоград (40,86 руб.).

Средняя стоимость приготовления одной порции салата по стране составила 43,9 руб.

До этого сообщалось, что средняя стоимость одной порции оливье в 2024 году обойдется в 142 рубля, в прошлом году она составляла 131 рубль. За год в цене выросли почти все продукты.

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