Россиянам рассказали, во сколько им обойдется приготовление оливье в 2024 году

Средняя стоимость одной порции оливье в 2024 году обойдется россиянам в 142 рубля, в прошлом году сделать это можно было за 131 рубль. Об этом сообщает kp.ru.

За год в цене выросли почти все продукты, которые есть в рецепте. Так, картофель увеличился в цене более чем вдвое, лук — почти в два раза, колбаса — на 7%. Исключение составили только яйца, которые в сравнении с прошлым декабрем подешевели почти на 9,5%. В целом «индекс оливье» вырос на 8,2%.

«В целом за десять лет салат подорожал аж в два раза. А средняя зарплата — выросла в 2,5. Причем основной ее рост пришелся на последние два года», — добавили в сообщении.

Данные Росстата до этого показали, что самым дорогим салатом на новогоднем столе будет оливье — на приготовление порции на четырех человек придется потратить 553 рубля. За последний год стоимость ингредиентов для этого новогоднего салата выросла на 8,5%. Сильнее всего подорожал картофель — на 65%. Другие праздничные салаты за год также подорожали. Корзина продуктов для приготовления «Мимозы» выросла в цене на 10,5%, до 277 рублей. На селедку под шубой придется потратить 261 рубль (+13,3%).

Ранее россиянам объяснили, как не испортить здоровье новогодним оливье.