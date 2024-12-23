Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван ингредиент, который может заменить картофель в новогодних салатах

Врач Сережина посоветовала заменить картофель в новогодних салатах на батат
close
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Картофель в традиционном новогоднем салате оливье можно заменить на отварной батат или сырой авокадо. Данные продукты содержат больше клетчатки и витаминов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Вместо докторской колбасы специалист посоветовала использовать отварную курицу или индейку. Майонез, по ее словам, можно заменить на греческий йогурт, добавив дижонской горчицы.

Что касается селедки под шубой, Сережина рекомендует добавить в нее слой тертого зеленого яблока, чтобы освежить вкус блюда и сделать его полезнее. Вместо слоя картофеля можно использовать батат или запеченную тыкву.

«Холодец — еще одно классическое новогоднее блюдо. Несмотря на свою питательность, он может быть довольно жирным. Чтобы снизить калорийность, стоит выбирать индейку или курицу вместо свинины», — отметила врач.

До этого Сережина дала советы, как минимизировать вред алкоголя на Новый год.

По ее словам, следует отдавать предпочтение сухому вину или крепким напиткам, избегая при этом ликеров и коктейлей, поскольку помимо алкоголя они содержат сахар, а это двойной удар по организму.

Кроме того, специалист рекомендует не смешивать разные виды спиртного и пить только на сытый желудок.

Ранее врач перечислила полезные для здоровья новогодние блюда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами