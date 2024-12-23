ЕР привлечет более 700 волонтеров для устранения последствий разлива мазута на Кубани

«Единая Россия» увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута на Кубани

Партия «Единая Россия» увеличила число волонтеров для очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, передает РИА «Новости».

По его словам, для очистки береговой линии в Краснодарском крае партией направлены дополнительные волонтеры.

Как уточнили в «Единой России», на текущий момент для помощи в ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на пляжи Анапы и Темрюкского района каждый день выходит более тысячи активистов партии и молодогвардейцев.

Якушев подчеркнул, что волонтеры и спецтехника синхронно работают на побережье Черного моря. Так, отметил он, на данный момент с их помощью удалось спасти более 900 птиц, а также вывезти более 17 тыс. тонн загрязненного песка.

«Мы планируем привлечь к ликвидации последствий аварии в Керченском проливе еще более 700 человек. Активистов первичек, местных отделений, общественников. Это поможет сократить время на полную очистку берега», — сказал он.