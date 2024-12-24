В Чите пассажиры не могли покинуть самолет из-за замерзшей двери

В Чите пассажиры самолета «Уральских авиалиний» 40 минут не могли покинуть салон из-за замерзшей от холода двери лайнера. Об этом сообщает телеканал «Забайкалье» в Telegram-канале.

Отмечается, что для открытия двери потребовалась тепловая пушка. В восемь утра температура за бортом была -35℃.

Других подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

Также стало известно, что самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы, не смог приземлиться в международном аэропорту Термеза из-за тумана. Лайнер последовал на запасной аэродром.

Ранее самолет проехал носом по ВПП в аэропорту Ирландии.