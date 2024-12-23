Самолет из Москвы не смог совершить посадку в узбекском Термезе

Uzbekistan Airways: рейс из Москвы не смог сесть в Термезе из-за тумана

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы, не смог приземлиться в аэропорту Термеза из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в международном аэропорту Термез (туман) экипаж рейса HY9610 <…> принял решение следовать на запасной аэродром», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что авиалайнер сел в Ташкенте. По данным пресс-службы, посадка в аэропорту столицы Узбекистана прошла в штатном режиме. Сейчас пассажиры самолета ожидают улучшения погодных условий в Термезе.

19 декабря СК завершил расследование в отношении командира по делу о жесткой посадке самолета в Сочи. В ведомстве отметили, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для рассмотрения дела по существу. Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу.

Ранее самолет проехал носом по ВПП в аэропорту Ирландии.