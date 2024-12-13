Детский омбудсмен рассказала о судьбе малыша, которого родители вынесли раздетым на мороз

Годовалого ребенка из Владимира, которого родители в неадекватном состоянии вытащили раздетым на мороз, поместили в медучреждение. Об этом «Газете.Ru» сообщила уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

«Мы проинформированы о данном инциденте. Поведение родителей ребенка в данной ситуации противоречит нормам семейного законодательства, запрещающим родителям причинять вред физическому и психическому здоровью детей. Ранее в отношении данной семьи индивидуальная профилактическая работа уполномоченными органами не осуществлялась. Ребенок помещен в медицинское учреждение. Его физическое состояние удовлетворительное, травм нет, жизни и здоровью ничего не угрожает. Проводится проверка наличия в действиях родителей признаков правонарушения или преступления, оцениваются условия жизни и воспитания малолетнего в родительской семье. По результатам работы будут приняты решения, исходя из наилучшего соблюдения прав и законных интересов ребенка», — сообщила детский омбудсмен.

О том, что во Владимире родители приняли наркотики и вытащили раздетого младенца на мороз, сообщил Telegram-канал Сапа. По данным канала, все произошло 12 декабря на улице 3-я Кольцевая. Пара, живущая в одной из многоэтажек, решила выйти на утреннюю прогулку и взяла с собой грудного ребенка. Он был по-домашнему одет и сильно плакал. Судя по видеозаписи, отец и мать не обращали внимания на слезы сына, неадекватно себя вели и странно двигались.

Позже стало известно, что тем же утром отец мальчика проник в соседний дом и разгромил там подъезд. В инцидент вмешались сотрудники полиции. В УМВД по городу уточнили, что задержанным оказался 27-летний Никита С. Вместе с женой и матерью его ребенка, 22-летней Анастасией, его доставили в психиатрическую больницу под Владимиром. Ребенка у пары изъяли. Соседи семьи говорят, что Никита регулярно употреблял наркотические вещества, чем пугал весь подъезд.

Ранее в Бельгии многодетные родители не кормили детей и заставляли их спать в собачьей конуре.