Москвичам пообещали облачную погоду и до -1°C во вторник

Гидрометцентр: в Москве 24 декабря ожидается облачность, гололедица и до -1°C

В Москве во вторник, 24 декабря, ожидается облачная погода, гололедица и до -1°C. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем воздух в столице прогреется до -1...+1°C. Ночью ожидаются аналогичные показатели. При этом в Подмосковье столбики термометров днем достигнут отметки -4...+1°C, а ночью — -3...+2°C.

Ветер будет дуть переменных направлений. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 753 миллиметров ртутного столба.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на неделе с 23 декабря в Москве не ожидаются сильные морозы, однако прогнозируются осадки в виде мокрого снега. По ее словам, во вторник, 24 декабря, в столице пройдут небольшие моросящие дожди, температура воздуха ночью составит 0...-2°С, днем — -1...+1°С.

Также Позднякова рассказала, что в первые 22 дня этой зимы в Москве установилась теплая погода, потому что ее определяли атлантические циклоны. Специалист отметила, что в целом погода в европейской части России на данный момент определяется теплой Атлантикой.

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