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Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Позднякова: моросящие дожди ожидаются в Москве 24 декабря
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На неделе с 23 декабря в Москве не ожидаются сильные морозы, однако прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник, 24 декабря, в столице пройдут небольшие моросящие дожди, температура воздуха ночью составит 0...-2°С, днем — -1....+1°С. Эксперт уточнила, что атмосферное давление начнет расти в середине недели.

«Еще в среду у нас погода с небольшими осадками, но уже облачно с прояснениями. Слабо морозная погода в ночные часы — -1...- 3°С, и по области до -5°С. Дневная температура останется на уровне около 0°С и в Москве, и по области. В четверг и пятницу погоду будет определять область уже повышенного атмосферного давления. Осадков у нас не ожидается. Морозец чуть окрепнет», — пояснила Позднякова.

В субботу, 28 декабря, существенные осадки также не ожидаются. Ночная температура составит 0....-5°С, дневная — -3....+2°С. Эксперт добавила, что в целом всю неделю температурный фон будет выше климатической нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что на неделе с 23 декабря жителей и гостей Москвы ожидают температурные качели.

Ранее синоптик раскрыл, пойдет ли снег в столице в новогоднюю ночь.

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