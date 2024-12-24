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Суд оставил в СИЗО скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза

Суд в Липецке продлил арест экс-чиновника Минсельхоза Донских
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ФСБ РФ/РИА Новости

Советский суд Липецка продлил арест бывшего главы департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

«Материал рассмотрен Советским районным судом Липецка. Срок содержания под стражей продлен до 24.02.2025 года», — говорится в сообщении.

Донских был задержан в июне сотрудниками ФСБ в Истринском районе Московской области. Его подозревают в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Уголовные дела в отношении экс-чиновника и других фигурантов были возбуждены в 2011-2012 годах.

По словам мужчины, он знал, что находился в федеральном розыске, но не знал, за что именно. Бывшего чиновника разыскивали в течение 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. С 2008 года Донских проживал на территории Московской области.

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