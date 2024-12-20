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Названо, сколько работодателей в России повысили зарплату своим сотрудникам

Hh.ru: в 2024 году зарплаты своим сотрудникам повысили 58% работодателей
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

58% работодателей в России подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Относительно показателя 2023 года доля таких компаний снизилась на 10%, с 68%. Еще в 6% компаний зарплаты сократились в этом году, 33% работодателей никак не изменили уровень дохода своих сотрудников. В прошлом году о понижении оклада сообщил только 1% работодателей.

Судя по исследованию компании, в 2024 году зарплаты чаще остальных поднимал средний бизнес: 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% — со штатом от 501 до 100 сотрудников. В крупных компаниях, где работают от 1 тыс. сотрудников, показатель составил 55%, в малых (до 100 человек) — 50%.

Опрос проводили в ноябре — декабре 2024 года. В исследовании приняли участие 1362 работодателя из разных регионов страны .

На этой неделе эксперт рынка труда и директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина рассказала «Газете.Ru», что основной вывод, который сделали компании по итогам 2024 года, это необходимость учиться грамотно руководить людьми и применять подход, при котором главным приоритетом является человек.

Ранее стало известно, почему айтишники и геодезисты вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых.

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