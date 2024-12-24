Врач назвала болезни, которыми можно заразиться при поцелуях

Иммунолог Паршина: при поцелуях можно заразиться герпесом и мононуклеозом

При поцелуях человек может заразиться вирусом герпеса и инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна — Барр, — мононуклеозом. Об этом сообщила врач — иммунолог-аллерголог Евгения Паршина в беседе с aif.ru.

Вирус герпеса первого и второго типов проявляется высыпаниями и новообразованиями на губах и под носом, он способен рецидивировать, предупредила врач. Паршина подчеркнула, что вылечиться от герпеса невозможно.

Инфекционный мононуклеоз является герпесом четвертого типа, продолжила она. По словам иммунолога, это заболевание чаще отмечается у детей.

Кроме того, при поцелуе можно получить гепатит А, подхватить ротавирус и заразиться гриппом, добавила Паршина.

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