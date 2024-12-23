Раскрыт механизм запуска болезней из-за стресса

Стресс считается одним из факторов, «запускающих» тяжелые недуги. Об этом заявил «Известиям» доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

По словам эксперта, здоровье напрямую зависит от сбалансированной и эффективной работы двух регуляторных систем организма — нервной и гормональной.

Аналогичной точки зрения придерживается и клинический психолог, специалист по БОС-терапии Ольга Уманова. По ее словам, нервная система — это сложная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных структур. Она совместно с эндокринной системой обеспечивает регуляцию деятельности всех систем организма, адаптацию и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Например, соматическая нервная система отвечает за координацию движений тела и получение внешних стимулов.

До этого ученые из Института неврологии и психического здоровья Флори при Университете Мельбурна выяснили, что пробиотические добавки могут улучшать рабочую память.

Ранее игры с открытым миром назвали дешевым способом борьбы со стрессом.