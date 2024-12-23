Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт механизм запуска болезней из-за стресса

Врач-остеопат Белаш раскрыл, как отражается на здоровье работа нервной системы
close
H_Ko/Shutterstock/FOTODOM

Стресс считается одним из факторов, «запускающих» тяжелые недуги. Об этом заявил «Известиям» доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

По словам эксперта, здоровье напрямую зависит от сбалансированной и эффективной работы двух регуляторных систем организма — нервной и гормональной.

Аналогичной точки зрения придерживается и клинический психолог, специалист по БОС-терапии Ольга Уманова. По ее словам, нервная система — это сложная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных структур. Она совместно с эндокринной системой обеспечивает регуляцию деятельности всех систем организма, адаптацию и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Например, соматическая нервная система отвечает за координацию движений тела и получение внешних стимулов.

До этого ученые из Института неврологии и психического здоровья Флори при Университете Мельбурна выяснили, что пробиотические добавки могут улучшать рабочую память.

Ранее игры с открытым миром назвали дешевым способом борьбы со стрессом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами