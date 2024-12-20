В Минздраве объяснили, как пережить зиму без сердечного приступа

Если здоровые люди к зимним холодам адаптируются достаточно быстро, то тем, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания, это дается непросто. Морозная погода для них опасна, поэтому, чтобы пережить зиму без последствий, важно следовать нескольким важным правилам, объяснила замгендиректора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им.Чазова Минздрава РФ Нана Погосова в беседе с Life.

Зимой низкие температуры сужают сосуды, что дает нагрузку на сердце, опасную для людей с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. Уже при температуре 15 градусов ниже нуля у них может случиться спазм сосудов, кровообращение от этого резко ухудшится, что приведет к приступу стенокардии, объяснила врач. К опасным факторам она отнесла также снижение активности и потребление большого объема тяжелой пищи в холодное время года.

Снизить риски можно, следуя всем рекомендациям врача и принимая препараты, отметила Погосова. Она призвала срочно сообщить кардиологу, если холод начал вызывать приступы. Также важно выходить на улицу, защищаясь от мороза — одежда должна быть многослойной, нельзя забывать про шарфы, шапки, теплую обувь и перчатки.

«Зимой питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством белка, сезонных овощей и фруктов, — добавила специалист. — Физическая активность должна быть умеренной и безопасной: лучше заниматься дома, а на улице избегать чрезмерных нагрузок».

Погосова призвала отказаться от курения и алкоголя — все это способствует сужению сосудов, а также позаботиться о противоскользящей обуви, чтобы не упасть на улице и не усугубить состояние.

Напомним, врачи предупреждают, что зимой холодный воздух охлаждает кровь в легких и вызывает сужение кровеносных сосудов, которое может спровоцировать их спазм. А стресс, отход от обычного режима и питания увеличивают риск инфаркта и инсульта. Крайне важно высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и калорийной, жирной пищей, подчеркивают кардиологи.

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