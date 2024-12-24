Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему напольная плитка может испортить отношения с соседями

Аналитик Васильев: керамическая плитка в квартире усиливает ударный шум
close
Shutterstock

Укладка напольной плитки в местах без шумоизоляции может стать причиной испорченных отношений с соседями. Об этом сообщил строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с «Известиями».

«Керамическая плитка значительно усиливает ударный шум», — предупредил он.

Васильев рассказал, что в тех местах, где укладка плитки предусматривается по умолчанию, застройщик делает дополнительную шумоизоляцию.

«Если вы положите плитку в тех местах, где такой шумоизоляции нет, вы рискуете испортить отношения с соседями снизу, так как они будут отчетливо слышать каждое ваше передвижение», — объяснил Васильев.

Также он перечислил еще несколько недостатков плитки. В частности, швы плитки изнашиваются быстрее, на ней со временем появляются сколы и царапины. Кроме того, плитка обладает высокой теплопроводностью, поэтому ходить босиком по такому полу, особенно зимой, может быть вредно для здоровья, добавил эксперт.

«Ее применение во всех помещениях квартиры требует взвешенного подхода», — резюмировал Васильев.

В мае сообщалось, что более 84% россиян считают, что избавиться от шума в квартире невозможно. При этом у 86% опрошенных шумоизоляции в квартире нет вообще, 9% звукоизолировались частично и только 5% подошли к решению вопроса комплексно, шумоизолировав стены, пол и потолок, следует из итогов опроса компании РОКВУЛ.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют ремонтные работы на весну и лето.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами