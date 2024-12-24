Эксперт объяснил, почему напольная плитка может испортить отношения с соседями

Укладка напольной плитки в местах без шумоизоляции может стать причиной испорченных отношений с соседями. Об этом сообщил строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с «Известиями».

«Керамическая плитка значительно усиливает ударный шум», — предупредил он.

Васильев рассказал, что в тех местах, где укладка плитки предусматривается по умолчанию, застройщик делает дополнительную шумоизоляцию.

«Если вы положите плитку в тех местах, где такой шумоизоляции нет, вы рискуете испортить отношения с соседями снизу, так как они будут отчетливо слышать каждое ваше передвижение», — объяснил Васильев.

Также он перечислил еще несколько недостатков плитки. В частности, швы плитки изнашиваются быстрее, на ней со временем появляются сколы и царапины. Кроме того, плитка обладает высокой теплопроводностью, поэтому ходить босиком по такому полу, особенно зимой, может быть вредно для здоровья, добавил эксперт.

«Ее применение во всех помещениях квартиры требует взвешенного подхода», — резюмировал Васильев.

В мае сообщалось, что более 84% россиян считают, что избавиться от шума в квартире невозможно. При этом у 86% опрошенных шумоизоляции в квартире нет вообще, 9% звукоизолировались частично и только 5% подошли к решению вопроса комплексно, шумоизолировав стены, пол и потолок, следует из итогов опроса компании РОКВУЛ.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют ремонтные работы на весну и лето.