В России могут изменить правила обжалования административных протоколов

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, которым предлагается изменить правила обжалования протоколов по административным делам. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документом предлагается внести поправки в Кодекс РФ «Об административных правонарушениях». Изменения установят порядок подачи жалобы на постановление. В частности, законопроектом будет определено, кто и где сможет обжаловать протокол.

Поправки были разработаны на основании постановления Конституционного суда России. Он признал, что в настоящее время нет единообразия процесса обжалования не вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях.

Согласно действующему законодательству, россияне могут обжаловать административные протоколы «по месту рассмотрения дела». Однако, как заявили в Конституционном суде, подобная формулировка никак не уточняется в нормативных документах.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект, обязывающий кредитные организации, платежные системы и мобильные приложения, через которые россияне переводят деньги, раскрывать полную информацию о стоимости своих услуг, включая скрытые комиссии. Он подчеркнул, что поправки сделают финансовые услуги более прозрачными.

Ранее в ГД внесли проект о продлении программы маткапитала еще на 4 года.