Банки обяжут уведомлять клиентов о скрытых комиссиях

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий кредитные организации, платежные системы и мобильные приложения, через которые россияне переводят деньги, раскрывать полную информацию о стоимости своих услуг, включая скрытые комиссии. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что поправки сделают финансовые услуги более прозрачными.

«Данные должны размещаться в местах оказания услуг и на официальных сайтах финансовых организаций. Банк России будет вправе определить порядок раскрытия этих данных. <...> Важно, чтобы потребители были полностью проинформированы о тарифах и не платили скрытых комиссий», — сказал Аксаков.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов до этого предупреждал, что оформление кредитов онлайн таит в себе определенные риски, которые обязательно нужно учитывать.

Он напомнил, что электронный договор имеет точно такую же юридическую силу, как и бумажный. Но при очном оформлении и личном посещении банка люди, как правило, внимательно изучают все пункты договора. Банк, в свою очередь, проверяет подлинность документов и идентичность личности заемщика. При оформлении онлайн, по его словам, чаще всего заемщики не уделяют должного внимания изучению документов. В результате они рискуют заключить договор на невыгодных для себя условиях.

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