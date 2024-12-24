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Свидетель по делу Иванова на допросе не стала раскрывать происхождение денег на счетах

Свидетель по делу Иванова решила не раскрывать движение средств на ее счетах
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Moscow City Court's Press Office/Reuters

Женщина, являющаяся свидетелем по делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, в ходе допроса решила не раскрывать движение денег на ее банковских счетах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

«В соответствии со статьей 51 Конституции РФ отказалась отвечать на вопросы», — отмечается в документах.

Допрос свидетеля проходил 30 октября 2024 года. В статье 51 Конституции РФ говорится о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Бывший заместитель министра обороны распределял незаконный доход на счета бывших жен и нынешней супруги, а также на счета своих родителей, добавило агентство.

22 декабря сообщалось, что по делу Иванова арестованы 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска и два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее Бастрыкин отказался рассказывать детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова.

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