Свидетель по делу Иванова на допросе не стала раскрывать происхождение денег на счетах

Свидетель по делу Иванова решила не раскрывать движение средств на ее счетах

Женщина, являющаяся свидетелем по делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, в ходе допроса решила не раскрывать движение денег на ее банковских счетах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

«В соответствии со статьей 51 Конституции РФ отказалась отвечать на вопросы», — отмечается в документах.

Допрос свидетеля проходил 30 октября 2024 года. В статье 51 Конституции РФ говорится о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Бывший заместитель министра обороны распределял незаконный доход на счета бывших жен и нынешней супруги, а также на счета своих родителей, добавило агентство.

22 декабря сообщалось, что по делу Иванова арестованы 12 автомобилей 1938–1977 годов выпуска и два мотоцикла 1953 года выпуска. Среди них оказались Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее Бастрыкин отказался рассказывать детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова.