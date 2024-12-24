Греция намерена создать купол ПВО к середине 2026 года

Греция намерена к лету 2026 года сформировать полноценную систему ПРО

Греция намерена к лету 2026 года сформировать полноценную систему противовоздушной обороны, завершив все необходимые закупки оборудования и вооружения. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-News.

По данным канала, уже был дан старт конкурсу на поставку ракет и других необходимых средств ПВО от компаний из Франции, Израиля, Великобритании и США.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас представил премьер-министру Кириакосу Мицотакису план укрепления обороноспособности страны путем создания купола ПВО, над которым Генеральный штаб работает уже достаточно долгое время. По плану развитие системы ПВО разбито на несколько этапов.

Первый этап предполагает создание межвидового командования ПВО, которое будет непосредственно подчиняться Генеральному штабу и координировать работу всех элементов новой системы.

На втором этапе будет проведена оценка предложений от компаний из стран-партнеров, а к середине 2025 года планируется завершить оценку предложений.

Третий этап — это установка систем, первоначально в области Эврос в районе греко-турецкой сухопутной границы.

На днях избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать новую систему противоракетной обороны (ПРО) полностью американского производства под названием «Железный купол».

Ранее Путин предложил организовать дуэль западных средств ПРО с комплексом «Орешник».