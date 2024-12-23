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В порту Стамбула опрокинулся 100-метровый контейнеровоз

Контейнеровоз Amnah опрокинулся в порту Стамбула
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Manisa City News

Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в городе Стамбул. Об этом сообщило министерство транспорта Турции в социальной сети X.

«Риск загрязнения морской среды взят под контроль, судно окружено плавучим барьером. Спасательные работы проводятся при координации руководства порта», — говорится в сообщении.

В минтрансе добавили, что с корабля эвакуировали 15 человек. Один человек получил легкие травмы. Причины инцидента не уточняются.

Amnah прибыл в Амбарлы из порта Дериндже в Измитском заливе. Контейнеровоз построили в 1996 году. Его длина составляет 101 метр, а ширина — 18 метров.

В марте телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста было полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

Ранее сухогруз столкнулся с пролетом моста в Ростове.

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