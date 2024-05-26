Сухогруз столкнулся с пролетом моста в Ростове

В Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

По предварительной информации, причиной аварии стала механическая неисправность. Повреждена рубка судна, степень повреждения моста неизвестна. Позже сухогруз отбуксировали.

Также отмечается, что в момент столкновения по мосту проезжали велосипедисты.

1 апреля автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре.

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста было полностью перекрыто.

10 января в Иркутской области мост через реку Полива рухнул в Усть-Илимском районе.

8 января в Белоруссии обрушился мост через Неман, в воду упал экскаватор с водителем.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.