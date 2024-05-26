Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сухогруз столкнулся с пролетом моста в Ростове

В Ростове сухогруз столкнулся с пролетом моста через Дон

В Ростове универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста через Дон. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

По предварительной информации, причиной аварии стала механическая неисправность. Повреждена рубка судна, степень повреждения моста неизвестна. Позже сухогруз отбуксировали.

Также отмечается, что в момент столкновения по мосту проезжали велосипедисты.

1 апреля автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре.

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста было полностью перекрыто.

10 января в Иркутской области мост через реку Полива рухнул в Усть-Илимском районе.

8 января в Белоруссии обрушился мост через Неман, в воду упал экскаватор с водителем.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами