В краснодарской психбольнице проводят проверку из-за жалоб Путину

В Краснодаре организовали проверку в психбольнице после жалобы медиков Путину

В Специализированной психиатрической больнице №7 города Краснодара проводят проверку после видеообращения сотрудников медицинского учреждения президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого министерства здравоохранения.

Комиссия ведомства провела беседу с коллективом больницы, сейчас «проводится проверка по всем озвученным доводам», отметили в региональном минздраве.

«По результатам проведенной проверки будут приняты исчерпывающие меры», — заверили чиновники.

Медики пожаловались главе государства на неуважительное отношение к себе и пациентам со стороны нового руководства, а также заявили о готовности уволиться.

В этом году стало известно, что в Курганской областной психоневрологической больнице сотрудники издевались над пациентами. Они принуждали больных выполнять свои собственные служебные обязанности, заставляя их убираться в палатах, коридорах и туалетных комнатах. При этом некоторым пациентам запрещали посещать туалет и заставляли их справлять нужду на глазах у соседей в санитарный стул.

Ранее пациентам психбольницы в Смоленской области запретили смотреть телевизор.