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Пациентам психбольницы в Смоленской области запретили смотреть телевизор

Пациентам психбольницы в Смоленской области запретили смотреть телевизор

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пациентам закрытой психиатрической больницы Смоленской области ограничили просмотр федеральных каналов из-за «деструктивного контента». Об этом пишет член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в статье для mk.ru.

Речь идет о Смоленской областной специальной психиатрической больнице с интенсивным типом наблюдения, более известной как «Сычевка». В ней содержатся люди, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления и были признаны экспертизой невменяемыми в момент их совершения. Всего там находится более 600 пациентов.

Один из заключенных пожаловался правозащитникам, что санитары ведут себя некорректно — запрещают смотреть телевизор, не пускают в туалет.

Главврач больницы объяснил это тем, что в эфире ТВ якобы много передач с деструктивным контентом. Он считает, что это не нарушает права пациентов.

До этого в Курганской областной психоневрологической больнице сотрудники издевались над пациентами. Они принуждали больных выполнять свои собственные служебные обязанности, заставляя их убираться в палатах, коридорах и туалетных комнатах.

Ранее в Холмске задержали сбежавшего из психбольницы педофила.

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