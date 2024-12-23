В ТЦК существуют обязательные планы мобилизации, отрицаемые официально

На Украине сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) грозят отправить на фронт, если они не выполняют план по мобилизации мужчин в армию. Об этом украинскому агентству ТСН рассказал сотрудник военкомата из Ровненской области.

«Ясно, что ставят [план]. Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз - количеству людей, которое нужно мобилизовать. Иногда от руководства звучит что-то типа: «Не сделаем план — поедем все на передок». Именно поедем. Все вместе», – признался военный.

По его словам, население негативно настроено по отношению к военкомам.

«Люди сразу начинают избегать нас, посылают или оскорбляют», — добавил военнослужащий.

19 декабря в городе Вышгороде Киевской области представители ТЦК едва не сожгли мужчину, запершегося в машине. Работники военного комиссариата пытались мобилизовать гражданина. Но, когда у них не вышло открыть дверь автомобиля, они распылили в салоне газ и подожгли его.

Ранее на Украине сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми.