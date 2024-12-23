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С акции протестов в Сербии выгнали людей с флагами Евросоюза

Протестующие в Белграде выгнали с митинга провокаторов с флагами ЕС
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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

В Белграде участники протестной акции выгнали с мероприятия нескольких человек, которые размахивали флагами Евросоюза, подозревая их в провокациях. Инцидент запечатлен на видео, снятом местным активистом, кадры которого предоставил РИА Новости координатор пророссийского подполья из Николаева Сергей Лебедев.

«В Сербии вчера прошли протесты из-за обрушения крыши вокзала в Нови-Саде, что стало причиной травмирования людей. Однако западные СМИ лгут, утверждая, что акции направлены против России. Мы даже прогнали и с силой отреагировали на тех, кто пришел с флагами ЕС», — процитировал Лебедев сообщение одного из жителей Белграда, с которым он находится в контакте.

Вечером 22 декабря сообщалось, что массовая акция протеста студентов, родителей и оппозиционных деятелей проходила в Белграде в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. К акции также присоединились представители аграрного сектора и деятели культуры.

Ранее в Сербии протестующие после ЧП на вокзале разлили кровавую краску перед скупщиной.

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