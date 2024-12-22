Массовая акция протеста студентов проходит в Белграде

Массовая акция протеста студентов, родителей и оппозиционных деятелей проходит в Белграде в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. К акции также присоединились представители аграрного сектора и деятели культуры, пишет РИА Новости.

Протестующие вышли на площадь Славия в центре Белграда, держа в руках плакаты с критикой в адрес властей. Некоторые фермеры привезли на акцию тракторы. Поддержку студентам выразили театральные труппы, спортсмены, деятели культуры и оппозиционные политики.

Участники протеста также осудили решение правительства начать зимние каникулы с 24 декабря вместо 27 декабря и продлить их до 20 января, назвав это политическим шагом.

Протестующие студенты требуют отставки и расследования в отношении премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, обнародования договоров по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, освобождения задержанных на протестах и увеличения государственных отчислений государственным факультетам на 20%. Эти требования совпадают с требованиями оппозиции.

Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание железнодорожного вокзала, расположенного в сербском городе Нови-Сад. Сообщалось, что его должны были реконструировать, однако работы так и не начались.

Ранее экс-главу минстроя Сербии задержали из-за трагедии в Нови-Саде.