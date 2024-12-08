В Сербии протестующие после ЧП на вокзале разлили кровавую краску перед скупщиной

В Сербии участники акции протеста после ЧП на вокзале в Нови-Саде разлили перед зданием городского собрания (скупщиной) красную краску, символизирующую кровь, передает портал 021.

По его данным, в шествии по улицам Нови-Сада приняли участие сотни горожан, движение транспорта частично перекрывалось. Протестующие скандировали «Ваши руки в крови» и сделали такую же надпись на асфальте у здания городского собрания. У них также были барабаны, свистки и другой реквизит для создания шума. Акция протеста началась в полдень и продолжалась чуть более часа.

Днем 1 ноября козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. При этом пострадали несколько десятков человек. Козырек должны были реконструировать, однако работы так и не прошли. После этого в городе начались протесты, их участники требуют отставки экс-мэра Нови-Сада, нынешнего премьера Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича, а также привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками. У здания администрации уже выливали фекалии, а его само разрисовывали краской.

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