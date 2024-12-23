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В школьном спортзале в Подмосковье обрушилась кровля

В школьном спортзале в Подольске обрушилась кровля, пострадавших нет
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Shutterstock

В одной из школ Подольска произошло обрушение кровли и перекрытий в спортзале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Инцидент произошел в школе на улице Ватутина. Обрушение кровли и межэтажных перекрытий затронуло площадь около 60 кв. метров. На момент происшествия школьники находились на досрочных каникулах, поэтому никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время начнет работу комиссия, которая займется оценкой нанесенного материального ущерба.

В ноябре в Челябинской области сорвало часть крыши недавно отремонтированной школы. Все произошло в городе Бакале. Крыша обвалилась минувшим вечером из-за сильного ветра. Детей не было на занятиях, поэтому никто не пострадал. Местные жители сообщили, что в здании всего два года назад проходил капитальный ремонт.

Ранее в Бурятии загорелось здание школы.

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