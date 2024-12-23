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«Единая Россия» в 2024 году обеспечила принятие более 50 просемейных законов

«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

«Единая Россия» на прошедшем съезде дополнила народную программу рядом положений в поддержку семей. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, партия уже работает над некоторыми из них, реализуя поручение президента России Владимира Путина.

«Одна из первоочередных задач – поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», — сказал он.

Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы. Например, в первом чтении принят законопроект о закреплении статуса студенческой семьи.

«Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, соцподдержки семей, поддержки многодетности», — отметил Якушев.

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

По ее словам, введена новая мера соцподдержки для семей с двумя и более детьми, в два раза увеличены стандартные налоговые вычеты.

«Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребенок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы», — добавила она.

Кузнецова отметила, что в сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции, а также введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них.

«Ещё более 100 инициатив - в разработке», — уточнила она.

Помимо этого, Путин поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

Также на федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей — предлагается сделать более гибкими критерии представления мер поддержки. Кроме того, партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

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