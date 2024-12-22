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Взрыв в отделении банка в Петербурге классифицировали как теракт

МВД: взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге классифицирован как теракт
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Правоохранители квалифицировали как теракт взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Согласно сообщению ведомства, после инцидента было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Задержанной по подозрению в преступлении 68-летней пенсионерке грозит до двадцати лет лишения свободы.

По предварительным данным, женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению преступления.

21 декабря стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, который устроила пенсионерка 1956 года рождения. Женщина использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего в отделении банка начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет. Вечером субботы стало известно о ее задержании.

Ранее пожилой житель Колпино поджег два банкомата.

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