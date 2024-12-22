Последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео

Последствия взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге сняли на видео

В отделении банка в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, на видео с места ЧП видна разбитая дверь и поврежденные банкоматы. Соответствующие кадры опубликовал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт в своем Telegram-канале.

«Управляющая компания обследовала коммуникации в доме — повреждений нет. Жители и квартира на втором этаже не пострадали. Ударная волна выбила окна только в отделении банка, в зале, где стояли банкоматы», — подписал видео Хорт.

Глава района призвал местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

21 декабря стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, который устроила пенсионерка 1956 года рождения. Правоохранители установили, что женщина использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего в отделении банка начался пожар. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее пожилой житель Колпино поджег два банкомата.