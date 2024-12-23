В Калужской области 40-летнего мужчину арестовали за изнасилование знакомой сына

В Калужской области 40-летнего мужчину подозревают в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает «ЧП Обнинск».

Инцидент произошел в Козельске. По данным Telegram-канала, мужчина пригласил к себе 11-летнюю знакомую сына, после чего надругался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигуранта арестовали на два месяца. За преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что у мужчины двое детей.

Ранее в Краснодаре отчим надругался над 11-летней падчерицей. После этого он насиловал ее раз в неделю и угрожал, что отправит ее друзьям ее личные видео.

До этого в Казахстане пьяный мужчина попытался изнасиловать соседку. Заметив, что она ушла из спальни, он проник в жилье через окно и спрятался в шкафу. Позже женщина легла спать, гость тем временем снял одежду, лег рядом с хозяйкой и, угрожая, попытался изнасиловать. Пострадавшая громко закричала, поэтому мужчина испугался и убежал. Его осудили на четыре года.

Ранее в Казани россиянин изнасиловал гостью и выкинул ее в окно.