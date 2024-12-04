Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани россиянин изнасиловал гостью и выкинул ее в окно

В Казани мужчину задержали за изнасилование подруги

close
Shutterstock

Жительница Казани попала в больницу после того, как посетила знакомого. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Чапаева. По словам собеседника, 37-летний мужчина пригласил к себе 33-летнюю россиянку. В гостях женщина выпивала вместе с хозяином, но в какой-то момент он ее изнасиловал. После надругательства мужчина вытолкнул гостью из окна квартиры.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. У пациентки диагностировали переломы позвоночника и копчика, о состоянии россиянки не сообщается.

Мужчину тем временем задержали, правоохранители возбудили уголовное дело об изнасиловании. Известно, что подозреваемый вину не признал.

До этого в Омске суд вынес приговор мужчине, который напал на медсестру с канцелярским ножом, после чего изнасиловал и удерживал несколько часов. В результате его приговорили к 18,5 года лишения свободы.

Ранее американка изнасиловала своих детей из-за стресса от развода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами