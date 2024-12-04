В Казани россиянин изнасиловал гостью и выкинул ее в окно

Жительница Казани попала в больницу после того, как посетила знакомого. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Чапаева. По словам собеседника, 37-летний мужчина пригласил к себе 33-летнюю россиянку. В гостях женщина выпивала вместе с хозяином, но в какой-то момент он ее изнасиловал. После надругательства мужчина вытолкнул гостью из окна квартиры.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. У пациентки диагностировали переломы позвоночника и копчика, о состоянии россиянки не сообщается.

Мужчину тем временем задержали, правоохранители возбудили уголовное дело об изнасиловании. Известно, что подозреваемый вину не признал.

До этого в Омске суд вынес приговор мужчине, который напал на медсестру с канцелярским ножом, после чего изнасиловал и удерживал несколько часов. В результате его приговорили к 18,5 года лишения свободы.

Ранее американка изнасиловала своих детей из-за стресса от развода.