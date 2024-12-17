Пьяный мужчина вышел голым из шкафа и попытался изнасиловать соседку

В Казахстане суд вынес приговор мужчине, который пытался изнасиловать одинокую соседку, ворвавшись к ней в дом. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на Сарыагашский районный суд.

По версии следствия, в день инцидента местный житель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он заметил, что женщина дома одна, поэтому через окно проник в ее спальню и спрятался в шкафу.

Спустя некоторое время хозяйка зашла в комнату и легла в кровать. В этот момент гость, сняв с себя одежду, вышел из укрытия, напал на женщину и попытался изнасиловать, но пострадавшая стала громко звать на помощь.

«Испугавшись прихода соседей, злоумышленник убежал, не доведя своего преступного умысла до конца», – сообщается в публикации.

Пострадавшая обратилась в полицию, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. В беседе с правоохранителями он признал вину и заявил, что совершил преступление из-за того, что был пьян.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным. Его осудили на четыре года.

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